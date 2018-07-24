ABD'de plajda güneşlenen kadının göğsüne şemsiye saplandı

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Meclis kürsüsündeki konuşmasında hakarete varan sözlerinden dolayı TBMM Genel Kuruluna iki birleşim katılmama cezası aldı.

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Dünya 1 yılda rekor doğal kaynak tüketti

Doğanın bir yıl içinde yerine koyabileceği kaynakların 212 gün içinde tüketilmesi ile yeni bir rekor kırıldı.