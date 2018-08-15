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ABD'de seçmenin yüzde 59'u Trump'ı sevmiyor

ABD’de yapılan bir anket sonucunda, seçmenin yüzde 59’unun, ABD Başkan Donald Trump’tan hoşlanmadığı ortaya çıktı.

AA | 15.08.2018 - 20:42..
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ABD'de seçmenin yüzde 59'u Trump'ı sevmiyor

Quinnipiac Üniversitesi tarafından 9-13 Ağustos tarihlerinde ülke çapında yapılan ankette, Amerikan seçmeninin yüzde 59’u Trump’tan hoşlanmadığı belirtti. Katılımcılardan sadece yüzde 31’inin, Trump’ı kişi olarak onayladığı kaydedildi.

Ev ve cep telefonları üzerinden bin 175 katılımcılı ankette, 2016 Kasım başkanlık seçimlerinde Trump’a oy veren, üniversite diploması olmayan beyaz kesim de dahil, ABD seçmeninin yarıdan fazlasının, Trump’ın orta sınıf için yeterince çalışmadığını belirttiği kaydedildi.

3 KİŞİ'DEN BİRİ TRUMP'TAN HOŞLANIYOR

ABD'deki ara seçimlere 3 ay kala yapılan bu anketin, Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi için iyi bir gösterge olmayacağı yorumları yapıldı.

Quinnipiac Üniversitesi Anket Başkan Yardımcısı Tim Malloy, 3 ABD'liden sadece birinin Trump’tan hoşlandığını belirterek, "Sıcak yaz ortasında Trump’ın popülaritesi soğuk karşılanıyor. Bu ne demek? Tabanı idare ediyor ama geri kalan kesim değil." dedi.

Temmuz ayında Gallup tarafından yapılan ankette, Trump’ın popülaritesi yüzde 41,9 ile ABD Başkanı seçildikten bu yana en yüksek orana ulaşmıştı.

Öte yandan, yine temmuz başında PEW Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette, Amerikalılar Trump’ın gümrük vergisi politikalarının ABD için olumsuz etki yapacağı endişelerini dile getirmiş, katılımcılarının yüzde 49'u, gümrük vergilerinin yükseltilmesinin ABD ve ticari ortakları için kötü olacağını düşünürken, yüzde 40’ı ABD için iyi olacağını belirtmiş, yüzde 11’i de bir fikri olmadığını kaydetmişti.

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