ABD'de sigorta şirketleri araçları yarı fiyatına satıyor

ABD'yi bu sene etkisi altına alan Irma kasırgası, hem ülkeyi, hem de Amerikalıları büyük ölçüde zarara soktu. ABD yaralarını sarmaya devam ederken sigorta şirketleri de zararına satış yapıyor.

SİGORTA ŞİRKETLERİ SAHPLERİNE YENİ ARAÇ VERDİ

Hayatı olumsuz etkileyen Irma kasırgasından zarar gören ve sular altında kalan bazı araçlar, sigorta şirketleri tarafından yenileniyor. Bazı sigorta şirketlerinin araçları tamir etmek yerine sahiplerine yenisini temin etmesi oldukça şaşırttı.

YARI FİYATINA SATILIYOR

Sigorta şirketleri, kasırgada zarar görmüş araçları yarı fiyatına satıyor. Başlayan bu yeni uygulamanın ise talep görüp görmeyeceği henüz belli değil.