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ABD'de sigorta şirketleri araçları yarı fiyatına satıyor

ABD'de kasırgadan etkilenen lüks araçlar, sigorta şirketlerince tamir edilip yarı fiyatına tekrara satışa çıktı.

17.10.2017 - 14:12
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ABD'yi bu sene etkisi altına alan Irma kasırgası, hem ülkeyi, hem de Amerikalıları büyük ölçüde zarara soktu. ABD yaralarını sarmaya devam ederken sigorta şirketleri de zararına satış yapıyor.

ABD'de sigorta şirketleri araçları yarı fiyatına satıyor

SİGORTA ŞİRKETLERİ SAHPLERİNE YENİ ARAÇ VERDİ

Hayatı olumsuz etkileyen Irma kasırgasından zarar gören ve sular altında kalan bazı araçlar, sigorta şirketleri tarafından yenileniyor. Bazı sigorta şirketlerinin araçları tamir etmek yerine sahiplerine yenisini temin etmesi oldukça şaşırttı.

ABD'de sigorta şirketleri araçları yarı fiyatına satıyor

YARI FİYATINA SATILIYOR

Sigorta şirketleri, kasırgada zarar görmüş araçları yarı fiyatına satıyor. Başlayan bu yeni uygulamanın ise talep görüp görmeyeceği henüz belli değil.

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