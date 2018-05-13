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ABD'de Silah Paylaşım Programı standı açıldı

Ülkenin suç başkenti Chicago’da silahlanmaya dikkat çekmek amacıyla maket silahların yer aldığı “Silah Paylaşım Programı” standı açıldı.

AA | 13.05.2018 - 07:49..
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Daley Plaza Meydanı’nda açılan stant kentteki yaygın şekilde kullanımı devam eden "Bisiklet Paylaşım Programı" istasyonları şeklinde dizayn edildi. Ülkedeki birçok toplu cinayette kullanılan 10 adet AR-15 tipi otomatik tüfek maketinin yer aldığı stant, Amerikalıların yanı sıra kenti gezmeye gelen turistlerin de ilgisini çekti.

ABD'de Silah Paylaşım Programı standı açıldı

"SİLAH SAHİBİ OLMAK, BİSİKLET KİRALAMAK KADAR KOLAY"

Chicago merkezli reklam ajansı The Escape Pod ve silah güvenliği örgütü Brady Center to Prevent Gun Violence’ın organize ettiği çalışma ile "ABD’de silah sahibi olmanın, bisiklet kiralamak kadar kolay olduğu" mesajını verildi.

ABD'de Silah Paylaşım Programı standı açıldı

ABD'de Silah Paylaşım Programı standı açıldı VİDEO

EN KATI SİLAH KANUNUNA SAHİP EYALET

Standa konulan panoda ayrıca, ABD’nin en katı silah kanununa sahip Illinois eyaletindeki Chicago’daki suçların yaklaşık yüzde 60’ının çevre eyaletlerden sağlanan silahlarla gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD'de Silah Paylaşım Programı standı açıldı

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