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ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

ABD'nin Tennessee kentinde çıplak bir adam, sabah erken saatlerde waffle dükkanını taradı. Saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi | 22.04.2018 - 15:37..
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ABD'nin Tennessee kentinde silahlı bir kişinin bir waffle dükkanına girerek içerideki kişilere ateş açtığı belirtildi.

AR-15 tipi silah taşıdığı belirtilen saldırganın çıplak olduğu ve üzerinde sadece yeşil bir ceket bulunduğu ifade edildi.

ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumu ise kritik. Olay yerinden koşarak uzaklaşan saldırganın, ceketini olay yerinde bıraktığı ve halen polis tarafından arandığı belirtildi.

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