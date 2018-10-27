ABD'de sinagogda silahlı saldırı

Saldırı üzerine, Hayat Ağacı Sinagogu'nun bulunduğu bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ilk yardım aracı sevk edildi. Polis, silahlı saldırının aktif olarak sürdüğünü duyurup çevrede bulunanlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı.

YARALI OLARAK TESLİM OLDU

Olaya müdahale eden polislerle de çatışmaya giren saldırganın, 46 yaşında olduğu belirtildi. Ancak kimliği açıklanmadı. Saldırgan, yaralı olarak polise teslim oldu.

Çatışmada, 8 kişi hayatını kaybederken, polislerden de yaşamını yitiren olduğu belirtildi.

Musevi inancına göre cumartesi günleri gerçekleştirilen Şabbat ibadeti sırasında meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle bölgeye özel eğitim ve silahlara sahip SWAT timleri gönderildi.

"TANRI HEPİNİZİ KORUSUN"

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından ''Pennsylvania'da Pittsburgh'daki meydana gelen olayı izliyorum. Polisler olay yerinde. Squirrel Hill bölgesindekiler dikkatli olmalı. ''Çok sayıda ölü ve yaralı var gibi. Saldırgana dikkat edilmeli. Tanrı hepinizi korusun!'' açıklamasını yaptı.