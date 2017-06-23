ABD'de siyahileri öldüren polislerin beraatine tepki

Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde, geçen yıl ağustos ayında polisten kaçan 23 yaşındaki Sylville K. Smith'in öldürülmesine ilişkin dava sonuçlandı. Jüri olaya karışan polis memuru Dominique Heaggan-Brown'ı suçsuz buldu.

SUÇLU BULUNSA 60 YILA KADAR CEZA ALACAKTI

Savcılık, polis memuruna dikkatsizlik sonucu birinci dereceden cinayet davası açmıştı. Polis suçlu bulunsa 60 yıla kadar ceza alabilecekti.



Olaya ilişkin mahkemeye sunulan polis kamerası kayıtlarında, uyuşturucu ticareti şüphelisi Smith'in, polisin "Dur" ihtarına rağmen elindeki tabancayla kaçmaya başladığı ve silahı çitlerin üzerinden attığı görülüyor.



Bu sırada polisin ateş etmesi üzerine sağ kolundan vurulup yere düşen ve etkisiz hale gelen zanlıya polis memuru Heaggan-Brown ikinci kez ateş ediyor. Smith, bu kez göğsünden aldığı yara nedeniyle olay yerinde hayatını kaybediyor.



Savcılık, ilk ateşin makul olduğunu ancak yerde etkisiz hale gelmiş ve silahını atmış yaralı zanlıya ikinci kez ateş edilerek öldürülmesinin suç olduğu gerekçesiyle polis memuruna dava açmıştı.



Jüri heyeti polis memurunu davada suçsuz buldu.



Smith'in ailesi karara tepki gösterirken, üvey kardeşi Shannon Daniels, polisin kardeşini kasıtlı vurduğunu savunarak, "Bu polis memurları sizi her yerde vurabiliyor ve hiç ceza almıyorlar." ifadesini kullandı.

OTOMOBİLDEYKEN 7 KEZ ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

ABD'de polis şiddeti nedeniyle yıllık ortalama bine yakın kişi hayatını kaybediyor. 2015'te 991, 2016'da da 963 kişinin polis tarafından öldürüldüğü ülkede bu yılın başından beri 460 kişi polis tarafından vurularak yaşamını yitirdi.



Bu olayların çoğunda savcılık dava dahi açmazken, açılan davalarda mahkumiyet kararı verilmesi de çok nadir gerçekleşiyor.



Minnesota eyaletinde geçen hafta sonuçlanan davada da siyahi sürücüyü öldüren polis memuru beraat etti.



Savcılığın ikinci dereceden cinayet ve araçtakilerin hayatını tehlikeye atmaktan dava açtığı polis memuru, jüri tarafından suçsuz bulundu.

"SİSTEM, SİYAHİLERİ MAĞDUR ETMEYE DEVAM EDİYOR"

New York Times gazetesinin söz konusu görüntüleri yorumlattığı uzmanlardan Georgetown Üniversitesi Hukuk Profesörü Paul Butler, öldürülen sürücünün yapması gereken her şeyi yaptığını, dürüst ve kibar bir şekilde silahı olduğunu söyleyip polise cüzdanını çıkaracağını belirttiğini ancak paniğe kapılan polisin bunu gözardı edip ateş ettiğini kaydetti.



Gazeteye açıklama yapan bazı uzmanlar, polisin "aşırı şiddet" kullandığı görüşünde.



Videonun yayınlanmasının ardından sosyal medyada da karara büyük tepki gösterildi.



Bir siyahi sosyal medya kullanıcısı, "Sadece derinizin rengi, polis tarafından öldürülmenize neden olabilir" yorumunu yaparken bir diğeri de görüntülere göre polis memurunun hapisten hiç çıkmaması gerektiğini savundu.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİ HAMİLE KADINI ÖLDÜRDÜ

Öte yandan geçen pazar günü de Seattle kentinde hırsızlık ihbarına giden polis, 30 yaşındaki 4 çocuklu ve hamile siyahi Amerikalı Charleena Lyles'i ateş ederek öldürmüştü.



Polis, kadının bıçaklı olduğunu savunmuş, ailesi ise hamile kadının bıçaklı bile olsa öldürülmeden kontrol altına alınabileceğini belirterek, polis memurunun aşırı güç kullanılmasına tepki göstermişti.