ABD'de spor yapan adamın kulağında AirPod patladı

ABD'de yaşayan Jason Colon, rutin olarak gittiği spor salonunda hiç beklemediği bir olay yaşadı.

KULAKLIK ALEV ALDI

Spor yapmak için gittiği salonda kulağına Apple AirPod'unu takan Colon, müzik dinliyordu. Bir süre sonra kulaklıkta bir ısınma meydana geldi. Ardından kulaklık alev aldı.

ŞANS ESERİ YARA ALMADAN KURTULDU

Alev alan Airpod'u hemen kulağından çıkaran Colon, büyük bir panik yaşadı. Şans eseri Colon olaydan yara almadan kurtuldu.

"PATLAYACAĞI AKLIMA GELMEDİ"

Yaşadığı olayın şokunu atlatan Colon, WFLA TV'ye yaşadıklarını anlattı. Colon, "Kulağıma Airpod'u taktığımda ısındığını farkettim. Ancak patlayacağı aklıma dahi gelmedi." diye konuştu.

APPLE ARAŞTIRMA YAPACAK

Bilindiği üzere Airpods'ların her birinde batarya bulunuyor. Galaxy Note 7 faciasından sonra firmalar, daha dikkatli davransa da Apple'ın konuyla ilgili araştırma yapması bekleniyor.