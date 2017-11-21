ABD'de taciz suçlamalarının basın ayağı

ABD'nin gündemini uzun süredir meşgul eden Hollywood ve taciz skandalları ortaya çıkmasının ardından bir çok ünlü ismin skandalını ortaya döktü. Birkaç gündür sessizliğini koruyan skandallar silsilesi bugün yeni bir ismi ortaya attı. Ünlü New York Times gazetesinin Beyaz Saray muhabiri Glenn Thrush görevinden uzaklaştırıldı.

BEYAZ SARAY MUHABİRİNE UZAKLAŞTIRMA

Amerikan Vox dergisine konuşan bir gazeteci, Politico adlı haber sitesine çalıştıkları dönemde Thrush'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmiş Amerikan medyasında ses getiren iddianın hemen ardından iki farklı kadın daha Thrush'ın kendilerine cinsel tacizde bulundukları iddiasını gündeme getirmişti.

İddiaların ardından harekete geçen gazete kritik yerde bulunan muhabirini görevden aldı.

GAZETEDEN AÇIKLAMA

Gazeteden yapılan yazılı açıklamada, Thrush'ın, taciz iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlanana kadar görevinden uzaklaştırıldığı duyurulurken ilgili iddiaların "çok kaygı verici olduğu" kaydedildi.

Uzun süredir alkol sorunu olduğu ve bu konuda destek aldığı bildirilen Thrush'ın ayrıca madde bağımlılığı programına da katıldığı ifade edilmişti.

CBS SUNUCUSUNA SUÇLAMA

Dünyanın liderleri ve ünlü isimler ile yaptığı röportajlarla tanınan Amerikalı sunucu ve program yapımcısı Charlie Rose, sekiz ayrı kadının cinsel taciz iddiaları ile karşı karşıya kaldı. İddialar üzerine, Rose’un CBS ve PBS kanallarında yayınlanan programları yayından kaldırıldı.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, sekiz kadın 1990'ların başından 2011 yılına kadar farklı dönemlerde, yanında çalıştıkları Rose’un cinsel tacizlerine uğradıklarını ileri sürdü. Yaşları 21 ile 37 arasında değişen kadınlar, Charlie Rose Yapım Şirketi’nde çalıştıkları ya da işe girmeye çalıştıkları dönemlerde ünlü sunucunun kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı. Kadınlar, Rose’un kendilerine müstehcen içerikli telefon konuşmaları yaptığı ve cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.





ÜNLÜ SUNUCUDAN AÇIKLAMA

İddialar üzerine bir açıklama yapan Charlie Rose, meslek yaşamı boyunca kadınların kariyer yapmalarını savunduğunu ve desteklediğini dile getirdikten sonra, "Bununla birlikte, son birkaç günde bazı eski kadın meslektaşlarıma karşı davranışım hakkında iddialar ortaya atıldı. Bu kadınların onların seslerini duyduğumu bilmelerini isterim ve uygunsuz davranışlarım için özür dilerim." dedi.

Davranışlarından dolayı çok utandığını belirten Rose "Çok utandım. Bazen duyarsız davrandığımı ve sorumluluklarını kabul ediyorum, ancak bu iddiaların hepsinin doğru olduğuna inanmıyorum. Ben hep paylaşılan ortak duygular olduğunu düşünerek davrandım ancak şimdi anlıyorum ki yanılıyormuşum" dedi.