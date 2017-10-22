ABD’de ‘tasmalı’ siyahi çocuk fotoğrafı

Bir ilkokulda Amerikalı seyyahların 17. yüzyıldaki yaşamlarının anlatıldığı derste öğretmen ve öğrenciler, o zamanın tematik giysilerini giyerek, fotoğraf çektirdi.

Bu sırada çekilen, iki beyaz çocuğun önlerinde diz çökmüş siyahi kız çocuğuna tasma takmış gibi görüntülendiği bir fotoğraf, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki topladı.

"TİKSİNDİRİCİ"

Velilerden biri, “Fotoğrafa konunun dışında bakarsanız, ne düşünürsünüz? Bu gerçekten de zannedilen şey ve bu tiksindirici” açıklamalarında bulundu.

TASMA DEĞİL DİZGİN

Bunun üzerine tematik dersi organize eden şirket, olayla ilgili resmi bir açıklama yapmak durumunda kaldı ve böylelikle, kıza takılan gerecin tasma değil, 17. yüzyılda çocuklara yürüme öğretilirken kullanılan özel bir dizgin türü olduğu anlaşıldı.

Öte yandan okul müdürü de hiç kimseyi aşağılamayı amaçlamadıklarını belirterek, yaşanan olay için özür diledi.