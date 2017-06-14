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ABD'de tüketici fiyatları Mayıs'ta yüzde 0.1 geriledi

ABD'de tüketici fiyatları (TÜFE) Mayıs ayında yüzde 0.1 oranında düştü.

14.06.2017 - 16:17
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Reuters anketine katılan ekonomistler geçen ay yüzde 0.2 artış gösteren enflasyon oranının bu ay yatay kalmasını bekliyorlardı. TÜFE'de son üç ayda yaşanan bu ikinci düşüş enflasyondaki zayıflığı geçici olarak gören Fed yetkililerini endişelendirebilir.

PARASAL SIKILAŞMAYI TEHLİKEYE ATABİLİR

Fed'in bu akşam sonlanacak toplantısında faizleri 25 baz puan artırması beklense de enflasyondaki zayıflık bu yılın geri kalanında olası bir parasal sıkılaşmayı tehlikeye atabilir.

Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine rağmen takip ettiği enflasyon şu an yüzde 1.5 seviyesinde bulunuyor.

YÜZDE 1,6'LIK ARTIŞIN ÜZERİNDEYDİ

TÜFE yıllık bazda ise Mayıs'ta yüzde 1.9 yükselerek, geçen Kasım ayından bu yana en az artışı gerçekleştirdi. Yıllık TÜFE'deki bu artış, yine de geçen 10 yılın ortalaması olan yüzde 1.6'lık artışın üzerindeydi.

Volatilite gösteren enerji ve gıda maliyetlerini içermeyen çekirdek enflasyon ise aylık bazda yüzde 0.1 yükselirken, yıllık bazda da yüzde 1.7 artarak Mayıs'tan bu yana en az artışı gerçekleştirdi.

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