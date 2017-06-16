ABD'de Türk korumaların olduğu Wanted pankartları asıldı

TÜRK KORUMALAR İÇİN WANTED PANKARTI

PKK yandaşları Erdoğan'ın aracına saldırmak isterken Amerikan polisi olaylara müdahale etmemiş, müdahale temek Türk korumalara kalmıştı. Olayın ardından Washington Belediyesi çeşitli noktalara, olaylara karışan Türk korumaların fotoğraflarını asan pankartlar hazırladı.

HAKAN ÇELİK O ANLARI ANLATTI

Erdoğan'ın Amerika gezisi sırasında, geziyi takip eden gazetecilerden olan Hakan Çelik çıkan olayları anlattı. CNN Türk ekranlarında konuşan Çelik Amerikan polisinin PKK yandaşlarını Erdoğan'ın aracının dibine kadar girmesine izin vermesinin çifte standart olduğunu ve bunu asla İsrail Başbakanı'na yapamayacaklarını belirtti.

Hakan Çelik Washington'daki koruma krizini anlattı VİDEO

Çelik konuşmasında "Dünyanın en çok tehdit alan liderlerinden biri olan Erdoğan'ı, Amerika'nın gözü gibi koruması gerekirken, bu kadar yakınına kadar terör yandaşlarının girmesine izin veren ABD'li polislere ne demeli. Türk korumaların müdahale etmekten başka şansı yoktu. Eğer İsrail Başbakın olsaydı, bir kere Mossad Washington Belediyesi'nin burnundan getirirdi"