ABD’de yeni başlayan konut inşaatları beklentileri aştı

Yeni başlayan konut inşaatları beklentisi 1 milyon 262 bin düzeyindeyken, oluşan artışın çok aileli konut inşaatındaki artışa bağlı olduğu fakat tek aileli konut inşaatındaki azalmanın da piyasada gerilemeye neden olabileceği ortaya konuldu.

BİR MİLYON 319 BİNE YÜKSELDİ

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yeni başlayan konut inşaatları mevsimsel olarak düzeltilmiş yıllık orana göre Mart ayında yüzde 1.9’luk artışla bir milyon 319 bine yükseldiği duyuruldu.

MÜSTAKİL KONUT İNŞAATI DÜŞTÜ

Konut piyasasının en büyüğü olan müstakil konut inşaatının martta yüzde 3.7’lik bir düşüşle 867 bine gerilediği vurgulandı.