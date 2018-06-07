ABD'de yılanın kopuk kafası adamı ısırdı

1 SAT komandoları Ege'de teyakkuzda Yunanistan'ın olası provokasyonunu önlemek için Ege Denizi'nde fırkateyn ve iki hücum bot, 7 gün 24 saat görev yapıyor.

2 Dallas'a dev dolu taneleri yağdı ABD'nin Dallas eyaletinde eşine ender rastlanır bir doğa olayı yaşandı. Gökten dev boyutta dolu taneleri düştü.

3 Meme kanseri hakkında doğru bilinen yanlışlar Erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirten Meme Kliniği’nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Aktan meme kanserinde doğru sanılan 8 yanlış bilgiyi anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

4 Bakan Albayrak: Balıkesir'e bor karbür tesisi kurulacak Bakan Berat Albayrak Türkiye'nin enerji geleceğini yorumladı, Balıkesir'e kurulacak olan bor karbür tesisinin müjdesini verdi.

5 Türkiye'nin en uzun ismi: 43 harf İzmir'de, ailesi tarafından 43 haneli isim konulan Haşim Ahmet Abdulbaki Buğra Bahadır Nebioğulları, yaşadığı sıkıntıları anlattı.

6 Altan Elmas: Konut kredi satışlarında artış var Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, gayrimenkul sektöründe başlatılan indirim ve 0.98’lik faiz kampanyasının hem sektöre, hem de yatırımcılara olumlu yansıdığını belirtti.