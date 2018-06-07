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ABD'de yılanın kopuk kafası adamı ısırdı

ABD'de bir kişi başını kestiği çıngıraklı yılanın kopuk kafası tarafından ısırıldı.

AA | 07.06.2018 - 12:11..
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BBC'nin haberine göre, Teksas eyaletinde bir adam bahçe işleriyle uğraşırken 1,2 metre uzunluğunda bir çıngıraklı yılanla karşı karşıya geldi ve yılanın kafasını kesti.

GÖVDESİNİ ÇÖPE ATARKEN ISIRILDI

Daha sonra adam kestiği yılanın gövdesini çöpe atarken, yılanın kopuk kafası adamı ısırdı.

ABD'de yılanın kopuk kafası adamı ısırdı

Adamın eşi Jennifer Sutcliffe, ısırılmasının ardından kocasının yere düştüğünü ve nöbet geçirmeye başladığını söyledi.

26 DOZ PANZEHİR VERİLDİ

Ambulans helikopterle hastaneye kaldırılan eşine 26 doz panzehir verildiğini belirten Sutcliffe, eşinin iyileşmesinin zaman aldığını fakat böbreklerinde hala problem olduğunu kaydetti.

Öte yandan yılanların ısırma refleksinin ölümlerinden birkaç saat sonrasına kadar devam edebildiği belirtildi.

ABD'de yılanın kopuk kafası adamı ısırdı

ABD'de yılanın kopuk kafası adamı ısırdı

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