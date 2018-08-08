ABD'de yılda 700 binden fazla kişi kaçak olarak bulunuyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın çok eleştirilen ve oldukça tartışılan göçmenlik yasası, ülkede yasadışı yollarla bulunan 11 milyondan fazla kişiyi de sınırdışı etme konusunu gündeme getirdi. Yasadışı olarak ülkede bulunamanın en önemli kaynağının da vize sürelerini aşarak ülkeden ayrılmamaları olduğu ortaya çıktı.

VİZE SÜRESİ BİTİNCE GERİ DÖNMÜYORLAR

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada Ekim 2016 ile Eylül 2017 arasında, ülkeye yasal yollarla gelip vize sürelerini dolduran 701 bin 900 yabancının ülkede yasa dışı olarak bulunduğu belirtildi.

Söz konusu dönemde ülkeye gelen 52,7 milyon yasal ziyaretçiden yüzde 1,3'ünün bu durumda olduğu ifade edildi.

Ekim 2015 ile Eylül 2016 arasında dönemi kapsayan 12 ayda ise vize süresini aşan kişi sayısının 739 bin 478 olduğu, bunun oransal olarak toplam ziyaretçi sayısının yüzde 1,5'ine tekabül ettiği kaydedildi.

YASADIŞI GÖÇMENLERİN YÜZDE 40'I

Vize süresinin dolduran kişiler arasında Kanada vatandaşlarının başı çektiği, onları Meksika, Venezuela, İngiltere, Kolombiya, Nijerya, Çin, Fransa, İspanya ve Almanya'nın izlediği belirtildi.

Söz konusu rakamların yalnızca ülkeye uçak ve gemilerle gelen insanları kapsadığı, kara yoluyla gelen ziyaretçileri kapsamadığı, dolayısıyla gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

ABD'deki yaklaşık 11 milyon yasa dışı göçmenin yüzde 40'ının ülkeye yasal yollarla gelerek vize süresini doldurmuş kişiler olduğu tahmin ediliyor.

TRUMP'IN GÖÇMEN POLİTİKASI

Trump yönetimi, yasa dışı göçü engellemek üzere Meksika sınırına duvar örmeyi, Arizona'daki yaya geçitlerine yüz tanıma sistemleri yerleştirmeyi düşünürken, yasa dışı göçün önemli bir bölümü vize sürelerinin ihlallerinden kaynaklanıyor.