ABD'deki FETÖ kampında 'anormal' gelir artışı

ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yerleşkesinde kaldığı Golden Generation (Altın Nesil) kamp merkezinin gelirlerinde 2013 sonrasında hızlı artış dikkati çekiyor. Gülen'in 1999'dan bu yana yaşadığı Golden Generation Worship and Retreat Center (GGWRC) (Altın Nesil İbadet ve İnziva Merkezi) Pennsylvania'nın Saylorsburg kasabasında yaklaşık 100 dönümlük arazide bulunuyor. Kuruluş ABD'de vergiden muaf olan "kar amacı gütmeyen" kuruluş statüsünde faaliyet gösteriyor. 1994'te bu statüyü elde eden GGWRC'nin IRS'e beyanına göre son dönemde kuruluşun gelirlerinde anormal artış gözlendi.

KAMPIN GELİRLERİNDE ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Kampın gelirlerindeki artışa rağmen harcamalarda önemli bir değişiklik olmadı. GGWRC'nin 2014'teki giderleri 929 bin 378 dolar iken 2015 yılında toplam giderler 970 bin 903 dolar olarak gerçekleşti. Beyana göre kampın toplam mal varlığı 6 milyon 211 bin 949 dolar olarak gözüküyor. Türkiye'de FETÖ yöneticilerine davaların açılması ve tutuklama kararı çıkarılan birçok kişinin firar etmesiyle aynı dönemde kampın gelirlerinde hızlı artış görülmesi dikkati çekiyor.

Golden Generation'ın vergi dairesine sunduğu 990 formunda yetkili kişi olarak Joseph A. Polat, Başkan olarak Hüseyin Çopur, Başkan Yardımcısı olarak ise Sezai Sablak isimleri bulunuyor.

Sezai Sablak, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanıyor.

İŞYERİ TELEFONLARI FETÖ KAMPIYLA AYNI

Başkan Yardımcısı Sezai Sablak'ın buradaki görevinin dışında farklı iş kollarında faaliyet gösteren şirketlerde de ismi geçiyor. Bu şirketlerden bazılarının telefon numarası ise Golden Generation'a ait olduğu belirtilen numara ile aynı. Bu şirketlerden birisi olan Visual Technology Consulting, kampla aynı numarayı kullanırken şirketin adresi de "2144 Saddleridge Rd Lancaster" olarak görünüyor.

Adreste ise emlak sitelerinde yer alan bilgilere göre iş yeri değil 5 yatak odalı, beş banyolu ve oldukça büyük bir bahçesi bulunan konut yer alıyor. Söz konusu şirketin 2001 yılında kurulduğu ve bilgisayar programcılığı alanında faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Sablak'ın kamera ve gözetleme sistemleri konusunda uzman olduğu ve bu alanda diğer bazı kişilerle ürettiği cihazlar için patent başvurusu yaptığı da ilgili internet sitelerinde görülebiliyor.

SABLAK ÇİFTİ AMERİKAN İSMİ DE KULLANIYOR

Vakfın Başkan Yardımcısı Sablak, Sezai isminin yanı sıra Steve ismini de kullanıyor. 2008 yılında Lancaster'daki bir yerel kanala Steve Sablak ismiyle, burada açmayı planladıkları charter school (sözleşmeli okul) için açıklama yaptığı görülüyor. Sezai Şablak'ın eşi Mukaddes Şablak da Amerikan ismi kullanan örgüt üyelerinden. Mukaddes Şablak, Mary ismini de kullanıyor. FETÖ üyesi bazı kişilerin Gülen'in telkinleri doğrultusunda ABD pasaportu alırken Amerikalı ismi kullandıkları belirtiliyor.