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ABD'deki salmonella salgını can alıyor

Ülke genelinde 12 eyalette görülen salmonella salgını nedeniyle New York kentinde bir kişi hayatını kaybetti.

27.07.2017 - 01:01
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Sağlık yetkilileri, New York eyaletinde 13 salmonella vakasına rastlandığı, eyaletin en büyük kenti New York'ta bir kişinin salgın yüzünden yaşamını yitirdiği duyuruldu.

12 EYALETTE 46 KİŞİ SALGINDAN ETKİLENDİ

ABD genelinde ise 12 eyalette 46 kişinin salmonella salgınından etkilendiği açıklandı.

New Jersey eyaletinde 12 salmonella vakasının rapor edildiği ülkede, Virginia'da 6, Maryland'te 5, Pensilvanya'da 4 vakaya rastlandı.

Iowa, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Minnesota, Texas ve Utah eyaletlerinde de birer kişide salmonella bakterisi görüldü.

ABD'deki salmonella salgını can alıyor

FİRMANIN DAĞITTIĞI GIDADAN YAYILDI

Salgınla ilgili açıklama yapan ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), salmonella bakterisinin Teksas merkezli Grande Produce firmasının 7 Temmuz-18 Temmuz tarihleri ​​arasında ülke çapında dağıttığı Caribena marka Maradol papayalarında görüldüğünü belirterek, halktan bu markanın ürünlerinden uzak durmalarını istedi.

 

Açıklamasında, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) eyaletlerdeki sağlık yetkilileriyle bu konuda birlikte çalışma yürüttüklerini bildiren FDA, salgının görüldüğü papayaların Meksika'dan ithal edildiğini belirtti.

Salmonella bakterisi bulunan kişilerde ishal, kusma, mide ağrısı ve ateş görülüyor. Salgının özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve bağışıklık sistemi zayıf insanlarda çok daha ciddi rahatsızlıklara neden olabileceği belirtiliyor.

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