ABD'den 3D yazıcıyla silah üretimine engel

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Fikirci Bey: KİM DEMİŞ KUTUPLAŞMIŞIZ DİYE?

Evet amaçları gerçekten de kutuplara ayrılmamız. Birbirimizi sevmememiz, bizden olamamamız ve sen ben diye ayrışarak yaşamamız. Ama biz hep haykıracağız; SENDEN BENDEN YOK BİZDEN VAR!