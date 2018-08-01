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ABD'den 3D yazıcıyla silah üretimine engel

Silahlara ulaşımda büyük kolaylıklar yaşanan ABD'de, silahlanmanın önüne geçebilmek adına 3D yazıcıyla tabanca üretimine engel getirildi.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 10:17..
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Seattle eyaleti yargıcı, üç boyutlu (3D) silah yapımına olanak veren ve internet üzerinden indirilebilen şemanın yayımlanmasını durdurma kararı verdi.

Üç boyutlu yazıcı kullanarak yapılabilen silahın şemasının 3D silah yazılımı üreticisi Defense Distributed tarafından bugün internete yüklenmesi planlanıyordu.

ABD'den 3D yazıcıyla silah üretimine engel

3 D SİLAH ÜRETİMİNE MAHKEMEDEN ENGEL

Defense Distributed adlı şirket Haziran ayında Trump yönetimi ile anlaşmış, silahın nasıl yapılacağını gösteren şemanın tekrar internette yayımlanması için izin almıştı.

Ancak 8 eyalet ve başkent Washington, DC (District of Columbia), kayıt dışı silahların güvenlik riski oluşturacağı gerekçesiyle hükümetin izin kararını mahkemeye taşıdı.

ABD'den 3D yazıcıyla silah üretimine engel

GERİ DÖNÜLMEZ BİR HATA

Trump yönetiminin üç boyutlu silaha izin kararı, Seattle'da eyalet savcısı Bob Ferguson tarafından mahkemeye taşınmıştı.

Karara New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, Pennsylvania, Oregon, Maryland ve District of Columbia'da da itiraz edilmişti.

Buna ek olarak 20 eyaletin savcısı da Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarına mektup yazarak şemanın internette yayınlanmasının durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Karara karşı çıkanlar şemanın internette yayılmasının "geri döndürülemez bir hata" olduğunu savunuyor.

Seattle eyaleti yargıcı Robert Lasnik, şemanın yayılmasına saatler kala, "yanlış ellere düşebileceği" gerekçesiyle, geçici bir engelleme kararı çıkardı.

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