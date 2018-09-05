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ABD'den Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesine ilişkin açıklama

ABD Ankara Büyükelçiliği, Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo'nun görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 05.09.2018 - 15:15..
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Esad rejiminin İdlib'de yürüteceği bir askeri operasyonun Suriye'deki çatışmayı kabul edilemez biçimde tırmandıracağına hemfikir oldular. ABD Türkiye'nin Rahip Brunson'ı serbest bırakmasının önemini de vurguladı" dedi.

WASHINGTON İLE TELEFON TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. ABD'den gelen talep doğrultusunda yapılan görüşmede İdlib ve Münbiç konuları ele alınmıştı.

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