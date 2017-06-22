ABD, Katar krizinde çark etmeye başladı

SOMUT NEDENLER ORTAYA KOYAMADILAR

ABD Dışişleri Bakanlığı, Körfez bölgesindeki Arap ülkelerinin Katar’a “ekonomik ve siyasi abluka koymalarına neden olan şikayetlerini halen detaylandırmamaları” karşısında şaşırdıklarını açıkladı.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Katar ile komşu ülkeleri arasındaki diplomatik krizinin başlangıcından bu yana zaman geçtikçe, Suudi arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin eylemleri üzerine şüphelerin daha da arttığını söyledi. Nauert, ayrıca “Bu aşamada basit bir soruyla karşı karşıyayız: Atılan adımlar gerçekten Katar’ın terörizmi desteklediği yönündeki iddiaların sonucu muydu, yoksa Körfez ülkeleri arasında uzun zamandan beri var olan sorunlarla mı ilgiliydi?” dedi.

KATAR, AÇIKLAMADAN MEMNUN

Açıklama Körfez ülkelerinde büyük ses getirirken, Katar Dışişleri Bakanlığı da açıklamayı memnuniyetle karşıladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Müdürü Said er-Rumeyhi, Nauert’in sözlerinden duyulan memnuniyet dile getirilirken, Katar’ın uluslararası toplum tarafından tanınan barışçıl temeller üzerine kurulu medeni bir diyalog yoluyla krizin çözümüne destek veren tutumuna vurgu yapıldı.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, ABD’nin önemli mütteffikleri. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Katar karşısında koruduğu sert yaklaşımıyla çelişiyor. Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da benzer açıklamalarda bulunmuş ve Trump’ın Katar’la ilgili açıklamalarıyla ters düşmüştü. ABD Başkanı Trump, geçen haftalarda, Katar’ın terörizmi en üst seviyede desteklediğini savunmuş, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Katar’a uygulanan yaptırımların gevşetilmesini istemişti.

ARABUCULUK KONUSUNDA SABIR TÜKENDİ

ABD Dışişleri’nin açıklaması, Tillerson’ın arabuluculuk konusundaki sabrını kaybettiği şeklinde yorumlanıyor. Nitekim Nauert, Tillerson’ın, krizin başından beri 20’den fazla telefon görüşmesi yaptığını, bazı gezilerini iptal ettiğini hatırlatırken, “Artık bir sonuç görmek istiyor.” dedi.

TİLLERSON: UMUYORUZ Kİ MANTIKLIDIR

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizle ilgili dün yazılı bir açıklama yaptı.

Tillerson, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Körfez ülkeleri arasında devam eden anlaşmazlık bağlamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikler, Mısır ve Bahreyn tarafından koordine edilen bir talep listesinin hazırlandığını anlıyoruz. Umuyoruz ki bu liste mantıklı ve üzerinde harekete geçmeye müsaittir ve kısa zaman içinde Katar'a sunulur. Kuveyt'in arabuluculuk çabalarını da destekliyor ve bu konunun çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz."