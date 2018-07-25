ABD'den çiftçilere 12 milyar dolarlık kredi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tarım Bakanı Sonny Perdue'ya direktif vererek tarım sektöründeki üreticileri korumak için kısa dönemde bir strateji oluşturmasını istediği belirtildi.

Strateji kapsamında üreticiler için yaklaşık 12 milyar dolarlık bir yardım programının onaylandığına yer verilen açıklamada, Trump hükümetinin uzun dönemde ise Amerikalı çiftçilerin küresel pazarda daha iyi rekabet edebilmesi için daha adil ticaret anlaşmaları üzerinde çalıştığı kaydedildi.

"BAŞKAN, HER BİR ÇİFTÇİ İÇİN SÖZ VERDİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım Bakanı Perdue, "Başkan, her bir Amerikan çiftçisinin arkasını kollamak için söz verdi ve bizim kırsal ekonomimizi güçlü tutmamızın önemini biliyor. Maalesef ABD'nin tarım üreticileri Çin'in yasadışı ticaret faaliyetleri ve misillemesi nedeniyle haksızlığa uğradılar." ifadelerini kullandı.

TİCARET SAVAŞI, AMERİKALI ÇİFTÇİLERİ DE VURDU

Trump'ın yabancı ülkelerden ithal edilen ürünlere gümrük vergisi uygulamasının ardından, bu ülkelerin misilleme yaparak ABD'den ithal edilen tarım ürünlerine gümrük vergisi getirmesi Amerikalı çiftçileri küresel piyasada zor durumda bırakırken, ABD'de et ve et ürünlerinin stokları hızla artış gösterdi ve fiyatlar sert biçimde düştü.

Uzmanlar, ABD'de kasım ayında yapılacak Konge seçimlerine doğru Başkan Trump'ın çiftçilere desteğini arttırdığına dikkati çekerek, Trump'ın tarım sektörünün güçlü olduğu Wisconsin, Ohio ve Iowa gibi kilit eyaletlerde Cumhuriyetçilerin etkinliğini genişletmeye çalıştığını belirtti.