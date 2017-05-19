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ABD'den Kanadalı uçak firmasına 'damping' soruşturması

ABD, Kanadalı uçak şirketi Bombardier'e uçaklarını ABD pazarına çok ucuza satarak damping yaptığı gerekçesiyle srouşturma açtı.

19.05.2017 - 02:47
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ABD'den Kanadalı uçak firmasına 'damping' soruşturması

Kanada'dan ABD'ye ithal edilen 100 ila 150 arası yolcu kapasiteli sivil uçakların haksız derecede ucuza satılıp satılmadığı ve Kanadalı üreticilerin haksız teşvik ve destek alıp almadığı incelenecek.

"AMERİKAN ŞİRKETLERİ VE İŞÇİLERİNİN HAKLARINI KORUYACAĞIZ"

Bakan Ross, "ABD pazarı, dünyadaki en açık pazardır. Ama eğer kurallarımız çiğneniyorsa hamle yapmak zorundayız" diyerek, "Davada gerçeklerin adil olarak değerlendirilerek karar verileceğini temin etmekle birlikte, Amerikan şirketleri ve işçilerinin hakkını kollamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

ABD'den Kanadalı uçak firmasına 'damping' soruşturması

Eğer Ticaret Bakanlığı, Boeing'in şikayeti lehinde karar verirse, söz konusu ithalatlara, damping oranı miktarınca vergi uygulanacak.

Ross bugün, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) da görüşüleceğini belirterek, anlaşmanın iptal edileceği sinyalini vermişti.

MALİYETİ 33 MİLYON, SATIŞI 20 MİLYON

27 Nisan'da Amerikan uçak devi Boeing, 33 milyon dolara mal olan C serisi bölgesel yolcu uçaklarını Amerika pazarında 20 milyon doların altında bir fiyata sattığı gerekçesiyle Kanadalı Bombardier hakkında ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’na şikayet dilekçesi yazmıştı.

Boeing, Bombardier’in C serisi uçaklarını ABD’ye, Kanada’da sattığından daha ucuza sattığını, bunun da kendisi ve tedarik zinciri için bir tehdit oluşturduğunu savunmuştu.

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