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ABD’den Kanada’ya mülteci akını

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldikten sonra, aralarında seyahat yasağı uyguladığı ülkelerin vatandaşları olmak üzere 25 bin mülteci Kanada’ya sığınma talebinde bulundu.

İHA | 20.03.2018 - 08:46..
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ABD’de havaların ısınmasıyla göç dalgasının ve daha fazla göçmenin sınırdan geçmesi ihtimali üzerine Kanada hükümetinin hazırlıklar yaptığı açıklandı.

Kanada Göçmen ve Mülteci Bakanı Ahmed Hussen, mülteci akını ile ilgili yardım kuruluşlarının mücadele ettiklerini ve daha fazla kaynağa, kapsamlı bir uzun vadeli plana ve Ottawa ile daha iyi bir koordinasyona ihtiyaç duyduklarını söyledi.

ABD’den Kanada’ya mülteci akını

"SINIRI GEÇEN MÜLTECİ SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE"

"Son aylarda rakamlar tırmanmaya devam ediyor." diyen Hussen, Trump'ın seçilmesinden önceki yıllarda ABD sınırından Kanada’ya geçen sığınmacıların sayısı konusunda Kanada hükümetinde hiçbir ulusal ve tarihsel verinin bulunmadığı, Ocak 2017'den bu yana, sınırdan geçen mülteci sayısının 20 binin üzerinde olduğunu belirtirken, hastanelerdeki hasta sayısının bir yıl içinde yüzde 45 arttığını ve insanların bir randevu alabilmeleri için birkaç hafta beklediklerini söyledi.

Hussen, sağlık sorunlarının da yaşandığını ve özellikle Toronto, Winnipeg, Vancouver ve Montreal kentlerine yeni gelenleri barındırmak ve okulları, istihdam bulmalarına yardımcı olma yolunda çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

ABD’den Kanada’ya mülteci akını

ABD’den Kanada’ya mülteci akını

ABD’den Kanada’ya mülteci akını

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