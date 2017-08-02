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ABD'den kıtalar arası balistik füze denemesi

ABD'nin denemeyi Kuzey Kore'nin eylemlerine cevap amacıyla gerçekleştirmediği belirtildi.

02.08.2017 - 21:14
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Los Angeles'ın yaklaşık 209 kilometre kuzeydoğusundaki Vandenberg Hava Üssü'nde yapılan denemenin "saldırılara karşı koyma" amacıyla gerçekleştirildiği ve planlanmış bir testin parçası olarak çarşamba sabah erken saatlerde yapıldığı bildirildi.

YILIN 4. BALİSTİK FÜZE DENEMESİ

ABD Hava Kuvvetleri'nin Kaliforniya'daki "30'uncu Uzay Kanadı" konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Minuteman 3 adlı füzenin Santa Barbara kıyısındaki tesisten yerel saat ile sabah 02.10'da fırlatıldığını kaydetti.

Açıklamada, ABD'nin denemeyi Kuzey Kore'nin eylemlerine cevap amacıyla gerçekleştirmediği belirtilerek, "Test, ABD'nin nükleer girişiminin güvenli, sağlam ve etkili olduğunu ve ABD ile müttefiklerine yönelik saldırıları fark etme, belirleme ve karşı koymaya hazır olduğunu ortaya koyuyor." ifadeleri kullanıldı.

6 BİN 800 KİLOMETRE MESAFE KATETTİ

Açıklamada ayrıca, silahsız füzenin Pasifik'ten, Marshall Adaları'ndaki Kwajalein'e yaklaşık 6 bin 800 kilometrelik mesafe katettiği bilgisine yer verildi. ABD, Minuteman kıtalar arası balistik füze denemesini yıl içinde şubat, nisan ve mayıs aylarında da yapmıştı.

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