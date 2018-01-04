ABD'den Kuzey Kore açıklaması

ABD'nin Kuzey Kore'ye askeri operasyon düzenleyeceğine ilişkin çıkan haberleri yalanlayan Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Bunu kim söyledi bilmiyorum ama bu sorumsuzca ve gerçek olmayan bir iddiadır. Bakan Mattis'in (Savunma Bakanı Jim Mattis) de ifade ettiği üzere orada amacımız savaş değil, Kore Yarımadası'nın tam, doğrulanabilir ve geri dönülmez bir şekilde nükleerden arınmasıdır. Bu birçok diplomatik destekle sürdürülen diplomatik bir çabadır." diye konuştu.





BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ: BAŞKAN DEDİĞİNİ YAPAR

Trump ile Kim arasındaki nükleer düğme polemiği gündemdeki yerini korurken nükleer gibi ciddi bir konunun konuşulması ABD'de Trump'ın başkanlık konusundaki salahiyetine yönelik kaygılara yol açtı.

Beyaz Saray basın brifinginde bir gazeteci, Sözcü Sarah Sanders'e "Bu nükleer tehditlerle ilgili paylaşımlardan sonra nükleer düğme konusunu bu kadar hafife aldığından dolayı Amerikan halkı Başkan'ın zihni sağlığı konusunda endişelenmeli mi?" sorusunu yöneltti.

Sanders bu soruya, "Başkan'ın ve bu ülke halkının Kuzey Kore liderinin akli sağlığı konusunda kaygılanması gerektiğini düşünüyorum. Tehdit eden o, yıllardır defalarca füze denemesi yapan o ve bu başkan (Trump) boyun eğecek, zayıf duracak bir başkan değil. Yapacağına söz verdiği şeyleri yapmaya bakar." yanıtını verdi.