ABD'den Kuzey Kore'ye çalışmaları durdurun tehdidi

"Yaptırımlar Kuzey Kore'nin nükleer programını durdurmaya yetmezse ikinci aşamaya geçeriz" diyen ABD Başkanı Donald Trump, "Bu oldukça sert ve dünya için çok çok talihsiz olabilir" ifadelerini kullandı.





"DÜNYA İÇİN TALİHSİZ OLABİLİR"

"Kuzey Kore'nin nükleer programını finanse etmek ve ordusunu güçlendirmekte kullandığı gelir kaynaklarını ve yakıtı daha da kesintiye uğratmak amacıyla Hazine Bakanlığı kısa sürede eyleme geçecek" diyen ABD Başkanı Trump, ABD Hazine Bakanlığı'nın Kuzey Kore'nin yaptırımları ihlal etmesine yardımcı olan 56 gemi, gemicilik şirketi ve başka işletmeleri hedef alacağını da belirtti.