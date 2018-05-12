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ABD'den Kuzey Kore'ye zeytin dalı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, nükleer silahları bırakması durumunda Kuzey Kore'nin ekonomisine yardımcı olmayı istediklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 12.05.2018 - 10:25..
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Dışişleri Bakanı Pompeo ve Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-wha, ABD Dışişleri Bakanlığı binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Pompeo, "Kuzey Kore kalıcı ve geri dönüşümü olmayacak bir şekilde bölgenin nükleer silahlardan arındırılmasına razı olursa, Kuzey Kore ve halkı için iyi bir gelecek olacak" ifadesini kullanarak, bu süreçte ABD'nin yardımcı olacağını söyledi.

KUZEY KORE İÇİN İYİ GELECEK

Dışişleri Bakanı Pompeo ve Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-wha, ABD Dışişleri Bakanlığı binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Pompeo, "Kuzey Kore kalıcı ve geri dönüşümü olmayacak bir şekilde bölgenin nükleer silahlardan arındırılmasına razı olursa, Kuzey Kore ve halkı için iyi bir gelecek olacak" ifadesini kullanarak, bu süreçte ABD'nin yardımcı olacağını söyledi.

TRUMP'IN KORE ZİYARETİ

Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong un'la 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğine dikkati çeken Pompeo, bu görüşmelerin amacının ise Kore bölgesinin nükleer silahlardan arındırmak olacağını belirtti.

Pompeo, Kim ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "iyi" ve "önemli" değerlendirmesinde bulundu. Güney Kore Dışişleri Bakanı Kyung-wha ise Trump ve Kim Jong Un'un Singapur'da yapacağı görüşmeye ilişkin olarak ABD ve Güney Kore'nin "çok yakın" temasta olması gerektiği vurgusunu yaptı.

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