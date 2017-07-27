taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.206
USD
3,5338
EURO
4,1519
ALTIN
143,48
PETR
50,8700

ABD'den Maduro'ya gözdağı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, "Maduro rejiminin hesap vermesi için daha ileri önlemleri değerlendireceğiz." dedi.

27.07.2017 - 09:44
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, ABD'nin Venezuela'ya yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklamasında, ABD'nin Venezuela halkına yanlarında durma ve "vatandaşlarına acımasızca davranan ve demokrasiyi tahrip eden Maduro" rejimini yakından takip etme sözü verdiğine işaret etti.

"Bugün Venezuela halkına şiddet uygulanmasına ve yolsuzluğa karışan kişilere yaptırım uygulayarak bu sözü tutuyoruz." ifadelerini kullanan Haley, tüm seçenekleri masada tutmaya devam edeceklerini kaydetti.

MADURO REJİMİNİN HESAP VERMESİ İÇİN...

Gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceklerini belirten Haley, şöyle devam etti: "Maduro rejiminin hesap vermesi için daha ileri önlemleri değerlendireceğiz. Venezuela halkının bir zamanlar başarılı olan demokrasilerini şiddet ve korkutmalara rağmen koruma mücadelelerinde arkalarında durmaya devam edeceğiz."

İlginizi Çekebilir
İsrail Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demirleri kaldırdı
Mescid-i Aksa'da metal dedektörlerin kaldırılmasının ardından kapıdaki demir korkulukları da kaldırdı.
ABD'deki transseksüeller Trump'ı protesto ediyor
ABD'deki translar Trump'ın; "trans bireyler orduda görev alamayacak" açıklamasına Times Meydanı'nda tepki gösterdi.
ABD Dışişleri Bakanı istifa iddialarını yalanladı
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, istifa edeceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.
5 yılda 10 bin ABD askeri intihar girişiminde bulundu
ABD'de orduda 2004-2009 arası görev alan askerlerden 9 bin 512 kişinin intihar girişiminde olduğu ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı

Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı

78
FETÖ ele başının ağzından 38 yıl önce 15 Temmuz anlatısı

FETÖ ele başının ağzından 38 yıl önce 15 Temmuz anlatısı

69
CHP'den TBMM'yi terk etmeme eylemi

CHP'den TBMM'yi terk etmeme eylemi

77
Amerika'dan teröristlere İHA ve drone desteği

Amerika'dan teröristlere İHA ve drone desteği

96
Fugro Scout 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli için Boğaz’da

Fugro Scout 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli için Boğaz’da

23
Enerji Bakanlığı TMMOB'u saf dışı bıraktı

Enerji Bakanlığı TMMOB'u saf dışı bıraktı

24
KKTC, Maraş'ı tek taraflı yerleşime açacak

KKTC, Maraş'ı tek taraflı yerleşime açacak

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM