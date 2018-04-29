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ABD'den Menbiç'te ortak çalışma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakan Pompeo'nun yaptığı görüşmenin ardından, Menbiç'te işbirliği için iki bakanın mutabık kaldığını açıkladı.

Haber Merkezi | 29.04.2018 - 07:01..
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ABD'den Menbiç'te ortak çalışma kararı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüştü. Yapılan toplantının ardından Çavuşoğlu, "ABD ile Menbiç'te birlikte hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN MENBİÇ AÇIKLAMASI GELDİ

Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, her iki bakanın bölgede Türk-Amerikan işbirliği ile yakın iletişim sağlamanın değeri konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Açıklamada, "Menbiç'te önceden var olan tartışmalara dayanarak, iki bakan da ortak bir yol bulabilmek için kurulu olan ikili sürece desteklerini teyit ettiler" denildi.

ABD'den Menbiç'te ortak çalışma kararı

ÇAVUŞOĞLU: "YOL HARİTASININ ONAYLANMASINDA TEYİTLEŞTİK"

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu cuma günü yaptığı görüşmenin ardından, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik" ifadelerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu sözlerini, "Münbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle ikili ilişkilerimizde gerginliğe yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız" diyerek noktaladı.

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