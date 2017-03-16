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ABD'den Rus ajanlarına siber saldırı davası

ABD, Yahoo'nun 500 milyon kullanıcısına ait kişisel bilgilerin çalınmasıyla ilgili 2'si Rus istihbarat ajanı 4 kişiye dava açtı.

16.03.2017 - 00:15
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ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yahoo’nun 2014’te uğradığı siber saldırı kapsamında 2’si Rus istihbaratından 4 kişinin 47 suçla itham edildiği açıklandı.

Şüphelilerin, Google hesaplarına da erişim sağladığı iddia edildi. Başsavcı Mary McCord, "Vatandaşlarımızın gizliliğini, şirketlerin ekonomik çıkarlarını veya ülkemizin güvenliğini tehlikeye atacak durumlara izin vermeyeceğiz" dedi.

500 MİLYON YAHOO KULLANICISININ BİLGİLERİ ÇALINMIŞTI

Açıklamaya göre, Igor Anatolyevich Sushchin, Dmitry Aleksandrovich Dokuchaev, Alexsey Alexseyevich Belan ile Kazakistan ve Kanada vatandaşı Karim Baratov, Yahoo’nun sistemine izinsiz girmek suretiyle en az 500 milyon kullanıcıya ait kişisel bilgileri çaldı.

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