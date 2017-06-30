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ABD'den Tayvan'a silah satışı

ABD Dışişleri Bakanlığının, Tayvan'a 1,3 milyar dolarlık silah satışını onayladığı bildirildi.

30.06.2017 - 01:57
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ABD'den Tayvan'a silah satışı

ABD'den Tayvan'a silah satışı

ABD'li üst düzey yetkili, Dışişleri Bakanlığının Tayvan hükümetine 1,3 milyar dolarlık silah satışını onayladığını, satış konusunda Kongre'yi bilgilendirdiklerini belirtti.

"TEK ÇİN POLİTİKAMIZDA BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "ABD'nin uzun yıllardır sürdürdüğü politika gereği, Tayvan’a silah satışı kararı, Tayvan İlişkileri Kanunu'na uygun olarak ve Tayvan’ın savunma ihtiyaçları gözetilerek verilmiştir. Üç Ortak Bildiri ve Tayvan İlişkileri Kanunu'na dayalı 'Tek Çin' politikamızda bir değişiklik söz konusu değildir." diye konuştu.

Satışın detaylarına girmek istemeyen yetkili, paketin, Tayvan’ın savunma sistemlerinin analogdan dijitale çevrilmesi dahil, modernizasyonu da içerdiğini kaydetti.

"TAYVAN'A SİLAH SATIŞLARI BARIŞA KATKIDA BULUNUYOR"

ABD yönetiminin Tayvan’ın güvenliğini önemsediğini vurgulayan yetkili, "Tayvan’a yapılan silah satışlarının bölgedeki barış ve istikrara katkıda bulunduğunu" savundu.

TRUMP-TAYVAN GÖRÜŞMESİ ÇİN'İ GERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce Tayvan liderini telefonla araması, Pekin ile Washington arasındaki ipleri germişti. Söz konusu satışın iki ülkeyi karşı karşıya getirebileceği belirtiliyor.

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