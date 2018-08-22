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ABD'den Türkiye'ye: Brunson'ı verin kriz bitsin

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Türkiye pastör Brunson'ı koşulsuz serbest bırakırsa kriz hemen biter" dedi.

Haber Merkezi | 22.08.2018 - 09:07..
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Türkiye'de ve ABD ile Brunson konusunda yaşanan siyasal gerilim, 10 Ağustos tarihi itibarıyla ekonomik bir savaşa dönüşmüştü.

Bu durumun dışardan yapılan spekülatif müdahalelerle gerçekleştirildiği gözle görülürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanının sözleri, bu kanının gerçek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD'den Türkiye'ye: Brunson'ı verin kriz bitsin

BRUNSON PAZARLIĞI

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Türkiye pastör Brunson'ı koşulsuz serbest bırakırsa kriz hemen biter" dedi.

Ziyaret için gittiği İsrail'de Reuters haber ajansının sorularını yanıtlayan Bolton, Türk lirasının son dönemde rekor seviyede değer kaybetmesine de değinerek "Katar'dan gelen para Türkiye ekonomisini kurtarmaya yardım etmez" şeklinde konuştu.

Trump'ın Danışmanı Bolton, "Türkiye rahip Brunson'ı bırakmayarak büyük bir hata yaptı" ifadelerini kullandı.

"NATO'DAN UZAKLAŞMA SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL"

Güvenlik Danışmanı Bolton açıklamalarında NATO-Türkiye ilişkilerine de değindi. Bolton Türkiye'nin NATO'dan geçici olarak uzaklaştırılması gibi bir durumun söz konusu olup olmadığı ile ilgili bir soruya "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Biz meşru olmayan bir şekilde Türk hükümeti tarafından alı konulan rahip Brunson ve diğer Amerikalılar sorununun çözülmesine yoğunlaştık" dedi.

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