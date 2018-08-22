ABD'den Türkiye'ye: Brunson'ı verin kriz bitsin

Ziyaret için gittiği İsrail'de Reuters haber ajansının sorularını yanıtlayan Bolton, Türk lirasının son dönemde rekor seviyede değer kaybetmesine de değinerek "Katar'dan gelen para Türkiye ekonomisini kurtarmaya yardım etmez" şeklinde konuştu.

Trump'ın Danışmanı Bolton, "Türkiye rahip Brunson'ı bırakmayarak büyük bir hata yaptı" ifadelerini kullandı.

"NATO'DAN UZAKLAŞMA SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL"

Güvenlik Danışmanı Bolton açıklamalarında NATO-Türkiye ilişkilerine de değindi. Bolton Türkiye'nin NATO'dan geçici olarak uzaklaştırılması gibi bir durumun söz konusu olup olmadığı ile ilgili bir soruya "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Biz meşru olmayan bir şekilde Türk hükümeti tarafından alı konulan rahip Brunson ve diğer Amerikalılar sorununun çözülmesine yoğunlaştık" dedi.