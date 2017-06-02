ABD'den Türkiye'ye silah satışı aksayacak iddiası

New York Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında Türk büyükelçiliği binası çevresinde, korumaların protestoculara müdahalesi nedeniyle iki ülke arasındaki bir silah anlaşmasının riske girdiğini yazdı.

ANLAŞMA 1.2 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Gazete, olay sonrası ABD'nin başkentinde oluşan tepki nedeniyle 1.2 milyon dolar değerindeki yarı otomatik silah satış anlaşmasının geleceğinin belirsiz olduğunu duyurdu.

ABD, TÜRK VE ŞİRKET TEMSİLCİLERİ YORUM YAPMADI

Gazete, satışla ilgili yorum almak istediği ABD Dışişleri'nin açıklama yapmayı reddettiğini, Türk Büyükelçiliği yetkililerinin ve Sig Sauer temsilcilerinin de yorum yapmaktan kaçındığını ifade etti.

TÜRKİYE, ABD'DEN ALMASIN KENDİSİ ÜRETSİN

Türkiye savunma sanayinde atağa geçti. Yurt dışına bağımlılık azaldı. Fakat Trump, Erdoğan ile yaptığı basın toplantısında 109 Sikorsky ve silahlı İHA'ların Türkiye'ye satışında zorluk çıkarmayacaklarını açıklamıştı.

Türkiye, taarruz helikopteri ATAK'ı üretiyor ve terörle mücadele aktif olarak kullanıyor. Sikorsky gibi genel maksat helikopteri neden üretemesin.

Artık ürettiği silahlı İHA'ları yurt dışına satmaya başlayan Türkiye'nin ABD'den yeni silahlı İHA'lar almak yerine bu paraları AR-GE faaliyetlerine yatırması gerekmez mi?