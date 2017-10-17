7,429 kez izlendi

18,445 kez izlendi

2,919 kez izlendi

Yaya geçidine otomobilini park eden kadına tepki

1,546 kez izlendi

1,805 kez izlendi

Genç kız iç çamaşırında uyuşturucu hap ile yakalandı

2,957 kez izlendi

1,681 kez izlendi

1 İngiliz istihbaratına göre terör tehdidi görülmedik ölçüde İngiliz istihbarat servisi MI5’ın Başkanı Parker, ülkedeki terör tehdidinin daha önce görülmemiş bir ölçekte ve hızda büyüdüğünü söyledi.

2 ABD'den YPG'li teröristlere asayiş eğitimi ABD, Rakka operasyonunu gerçekleştiren PKK'nın Suriye uzantısı YPG'li teröristlere asayiş eğitimi vermeye başladı.

3 Trabzonspor'da Rıza Çalımbay dönemi Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı

4 Zonguldak'ta kaza: 2 yaralı Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'nde kamyonet ile otomibilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

5 OHAL nedir OHAL nedir, neden ilan edilir?

6 Deniz Baykal'ın son durumu CHP eski Genel Başkanı Baykal'ın son durumuyla ilgili doktoru, beynindeki kanama ve ödemin devam ettiğini açıkladı.