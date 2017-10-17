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ABD'den YPG'li teröristlere asayiş eğitimi

ABD, Rakka operasyonunu gerçekleştiren PKK'nın Suriye uzantısı YPG'li teröristlere asayiş eğitimi vermeye başladı.

17.10.2017 - 22:29
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ABD'den YPG'li teröristlere asayiş eğitimi

Rus haber ajansı Sputnik, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu DSG’ye, asayiş eğitimi verdiği Ayn İsa’da bulunan kampı görüntüledi.

ABD EĞİTİP DONATIYOR

Rakka'da DAEŞ'lı  teröristlerle yapılan anlaşma sonrası şehrin boşalmasıyla, kentte asayişi sağlamakla görevli olacağı belirtilen terör örgütü YPG, ABD tarafından eğitip donatılıyor.

ABD'den YPG'li teröristlere asayiş eğitimi

AYLIK 150 AMERİKAN DOLARI MAAŞ

Silahları ve araçları da koalisyon güçleri tarafından karşılanan asayiş birliğinin her üyesine aylık 150 dolar maaş ödeniyor.

ABD'den YPG'li teröristlere asayiş eğitimi

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