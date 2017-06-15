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AB'den 3 büyük firmaya soruşturma

AB Komisyonu, Nike, Universal Studios ve Sanrio’nun üretici ve perakendecilerle yaptığı lisans anlaşmalarına yönelik soruşturma başlattı.

15.06.2017 - 09:53
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  2. Dünya

nike

Açıklamada, söz konusu şirketlerin kıyafet, ayakkabı, telefon aksesuarları, çanta, oyuncak gibi lisanslı ürünlerinin internet satışlarına bazı AB üyesi ülkelerde sınırlandırma getirip getirmediklerinin denetleneceği kaydedildi.

AB tek piyasası kuralı gereği birlik üyesi ülkelerde vatandaşlar internet üzerinden diğer birlik üyesi ülkelerden serbestçe ürün ve hizmet satın alabiliyor.

SANAL SATIŞLARA SINIRLANDIRMA İDDİASI

Bu firmaların üretici ve perakendecilerle yaptıkları lisans anlaşmalarında ürünlerinin sanal satışlarına sınırlandırma getirildiği iddia ediliyor.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını veya bir şirket davranışının piyasalara ve tüketicilere etkilerinin ne olacağını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, soruşturması sonucunda kurallara aykırı bir durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor ve şirket bu davranışını engelleyebiliyor.

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