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AB'den ABD'ye gümrük vergisi misillemesi

Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı "misilleme" listesinde, A'dan Z'ye bir çok ürün bulunuyor.

Haber Merkezi | 17.03.2018 - 10:17..
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ABD'nin iç piyasadaki kar oranını yükseltmek için aldığı vergi önlemi, AB'nin ticari tavrında deişikliğe gitmesine neden oldu. Çelik, Alüminyum ve metal ürünlerinde yapılan ABD kaynaklı değişiklikler, AB'de gıdadan beslenmeye kadar her alanda karşılık buldu, yaptırım listesi yayınladı.

FISTIK EZMESİNDEN KOT PANTOLONA

Toplam 10 sayfalık listede AB'nin ABD'ye yanıt olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı aralarında fıstık ezmesi, mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği,  yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp, kot pantolon ve çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yer verildi.

Yayınlanan listede yer alan ürünlerin AB ile ABD arasındaki ticareti en çok yapılan ürünler olduğu gözlemlendi.

AB TEHDİT ETMİŞTİ

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD'nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alacağını duyurmuştu.

Diğer yandan AB, ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma çağrısında bulunmuştu.

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