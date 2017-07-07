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AB'den İsrail'in yeni yerleşim yerleri kararına tepki

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in yeni yerleşim yerleri inşa etme kararına tepki gösterdi.

07.07.2017 - 14:22
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan açıklamada, İsrailli yetkililerin hafta başında Doğu Kudüs'te bin 500'den fazla yeni yerleşim yeri inşa edilmesini onayladığı hatırlatıldı.

AB'den İsrail'in yeni yerleşim yerleri kararına tepki

Açıklamada, "Yerleşimlerin, Filistin mahallesi Sheikh Jarrah'a kadar uzanacağı bildirildi. AB yetkilileri İsrail'in bu kararı gözden geçirmesini bekliyor." ifadelerine yer verildi.

ANLAMLI DİYALOG ÇAĞRISI

Yeni yerleşim yerleri politikasının uluslararası hukuka aykırı olduğu, devam etmesi durumunda İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözümüne zarar vereceği kaydedilen açıklamada, AB'nin tarafları iki devletli çözüm çerçevesinde "anlamlı diyaloğa" çağırdığı bildirildi.

Açıklamada, ancak diyalog yoluyla iki tarafın haklı isteklerinin yerine getirilebileceği vurgulanarak, AB'nin diğer uluslararası ve bölgesel ortaklar ile taraflara bu konuda destek sunmaya hazır olduğu aktarıldı.

Hafta başında İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesinin, üç Yahudi yerleşim biriminde 800 yeni konutun inşasını onayladığı bildirilmişti. İsrail hükümeti 28 Mayıs'ta, İsraillilerin "Kudüs'teki Eski Belde Havzası" olarak isimlendirdiği bölgenin genişletilmesi için yaklaşık 14 milyon dolar değerindeki Yahudi yerleşim projesini onaylamıştı.

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