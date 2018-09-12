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AB'den Mısır'daki toplu idam kararına tepki

AB Mısır'da mahkeme tarafından yargılanan İhvan üyesi 75 kişiye idam cezası verilmesiyle ilgili "sanıkların adil yargılanma hakları ile ilgili ciddi şüpheler olduğunu" bildirdi.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 09:20..
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AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, yaptığı yazılı açıklamada, her koşulda idam cezasına karşı olduklarını anımsatarak, "Üstelik, bu davanın koşulları, usule uygunluk ve özellikle de sanıkların adil yargılanma hakları konusunda ciddi şüpheler doğurmaktadır." uyarısında bulundu.

AB'DEN TEPKİ

Kojiancic, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin yalnızca insan haklarına ve temel özgürlüklere tam saygıyla el ele gidebileceğini kaydetti.

Mısır'da mahkeme 8 Eylül'de, Rabia Meydanı'nın boşaltılması olayları davasında yargılanan, aralarında Rabiatü'l Adeviyye Meydanı'nda 2013'teki kanlı baskında şehit edilen 17 yaşındaki Esma'nın babası İhvan yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişi hakkında idam kararı vermişti. Mahkemenin kararına temyiz yolunun açık olduğu belirtilmişti.

MISIR DARBESİ

Mısır'da demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te darbeyle görevden alınmasının ardından Rabia Meydanı'nda eylemler başlamış ve 14 Ağustos 2013 tarihine kadar sürmüştü.

Güvenlik güçleri, 14 Ağustos günü sabahın erken saatlerinde meydana kanlı bir şekilde müdahale etmiş, olaylarda resmi verilere göre 8'i polis 632 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaylarla ilgili İhvan yöneticileri başta olmak üzere ülkedeki önemli isimlerin de aralarında yer aldığı 300'ü tutuklu 739 sanık yargılanıyor.

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