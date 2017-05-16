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AB'den mülteci kabul etmeyenlere soruşturma

Avramopulos, 160 bin sığınmacının dağıtılmasını öngören mekanizmada yer almayan üye ülkelere soruşturma başlatılacağını açıkladı.

16.05.2017 - 23:43
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AB'den mülteci kabul etmeyenlere soruşturma

AB'den mülteci kabul etmeyenlere soruşturma

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Avramopulos, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransa'nın Strazburg kentinde yapılan oturumunda, AB ülkelerinin, 160 bin sığınmacıyı kota sistemiyle Birlik ülkelerine dağıtılmasını öngören mekanizmada yer almasının hukuki ve ahlaki görevi olduğunu söyledi.

"SİSTEM TÜM AB'NİN ÇIKARINA"

AB ülkeleri içişleri bakanlarının çoğunluğunun oyuyla kabul edilen mekanizmanın dayanışmayı esas aldığına işaret eden Avramopulos, "Söz konusu sistem sadece İtalya ve Yunanistan'ın çıkarlarını değil aynı zamanda tüm AB'nin çıkarına. Kota sistemiyle şu ana kadar yaklaşık 18 bin mülteci yerleştirildi ama bu rakam hedefin çok uzağında." dedi.

AB'den mülteci kabul etmeyenlere soruşturma

"SADECE BİR KAÇ ÜLKENİN SORUMLULUĞUYLA OLMAZ"

AB üyeleri arasında bugüne kadar bir tane bile sığınmacı yerleştirmeyen ülkeler olduğuna dikkati çeken Avramopulos, "Dayanışma sadece birkaç üye ülkenin sorumluluğu olamaz. Ortak hedef, tüm üye ülkelerin sisteme orantılı ve adil bir şekilde katkı vermesi. Birçok üye ülkenin sisteme katkı vermesine rağmen maalesef 1-2 ülke bir kişi bile almadı. Bu ihlal anlamına geliyor. Eğer bir ay içinde ilerleme olmazsa Avrupa Komisyonu söz konusu ülkeler hakkında soruşturma başlatacak." ifadelerini kullandı.

Komisyonun öğleden sonraki durum değerlendirmesinde bugüne kadar bir tane bile mülteci yerleştirmeyen üye ülkeler arasında Macaristan, Polonya ve Avusturya'nın isimleri zikredildi.

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