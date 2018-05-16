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AB'den Trump'a sert tepki

İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla birlikte Amerika'ya tepkiler devam ediyor. AB Konseyi başkanı Amerika için, "Böyle dostlar oldukça düşmana ihtiyaç duymayız" dedi.

AA | 16.05.2018 - 19:48..
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Sofya'da 28 AB üyesi ülkenin liderlerini bir araya getirecek gayriresmi akşam yemeği toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

AMERİKA DOST MU DÜŞMAN MI

AB ülkelerinin, ABD'nin son dönem izlediği politikalar karşısında "birlik" içinde olması gerektiğini vurgulayan Tusk, "ABD yönetiminin kaprisleri. Donald Trump'ın son kararlarına bakılırsa akla gelen şu ki böyle dostlar oldukça düşmana ihtiyaç duymayız." ifadesini kullandı.

AB'den Trump'a sert tepki

AB üyesi ülke liderlerinin ABD'nin ticaret ve İran politikasını ele alacaklarını belirten Tusk, "Liderlerin İran ile yapılan anlaşmaya sadık kalacaklarını teyit etmelerini istiyorum." ifadesini kullandı.

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