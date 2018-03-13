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AB'den Trump'a tepki: Çeliğimiz ABD'ye nasıl bir tehdit

AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararını eleştirdi.

AA | 13.03.2018 - 02:11..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Timmermans, bir konferansta yaptığı konuşmada, "Eğer (ABD Başkanı Donald Trump) alacağı kararların güvenlikle ilgili olduğunu söylüyorsa, o halde bu ilave gümrük vergilerini bize uygulamasına gerek yok. Avrupa'nın çeliği ABD'ye nasıl bir güvenlik tehdidi oluşturabilir?" diye konuştu.

AB'den Trump'a tepki: Çeliğimiz ABD'ye nasıl bir tehdit

"KARŞI ÖNLEMLERE HAZIRIZ"

AB'nin birtakım karşı önlemler almaya hazır olduğunu anımsatan Timmermans, bu önlemlerin Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kurallarıyla uyumlu olacağının altını çizdi.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD'nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını duyurmuştu.

AB'NİN KARŞI YAPTIRIM ÜRÜNLERİ

AB, ABD'ye yanıt olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı ürün listesi hazırlığına başlamıştı. Bu listede fıstık ezmesi, kot pantolon, motosiklet, nevresim, ruj, çelik gaz tankı, haddelenmiş çelik, boru, tüp, ızgara, lavabo, vantilatör, merdiven, yat, barbunya, pirinç, viski, yaban mersini, portakal suyu, tütün, puro gibi ürünlerin yer alması bekleniyor.

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