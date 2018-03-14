AB Türkiye'ye 3 milyar euroluk yardımı onayladı

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesinde, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar euroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.

18 Mart'taki zirvede ise bu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar euroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Brüksel'de Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek üzere AB'nin sağlamayı taahhüt ettiği mali destekle ilgili basın toplantısı düzenledi.

AB SÖZÜNÜ TUTTU

AB'nin Türkiye'deki sığınmacılar için taahhüt ettiği 3 milyar avroluk desteğinin ilk kısmının 2017 sonu itibariyle sözleşmelerle bağlandığını belirten Avramopoulos, "AB, sözüne uygun davrandı. AB Komisyonu, bugün Türkiye'deki sığınmacılara yönelik fonun ikinci üç milyar euroluk dilimini harekete geçiriyor." diye konuştu.

Avramopoulos, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik 3 milyar euroluk ilave dilimin 1 milyar avrosunun AB bütçesinden, 2 milyar eurosunun ise üye ülkeler tarafından sağlanacağını anlattı.

"AB-TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ"

Söz konusu mali destekle şimdiye kadar 500 bin çocuğa eğitim ve 1,2 milyon sığınmacıya aylık mali destek sağladığını ifade eden Avramopoulos, "Bu çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Ortak sorunlar karşısında AB'nin Türkiye'yle işbirliği önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Avramopoulos, sığınmacı mutabakatın "olumlu sonuçlar" doğurduğuna dikkati çekerek, "Türkiye-AB arasındaki bu mutabakat devam etmeli. İlişkilerde bir ilerleme söz konusu ve bu durum karşılıklı çıkarımıza." dedi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, AB Komisyonunun, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek üzere 3 milyar euroluk ek kaynağın harekete geçirilmesi teklifinde bulunulduğu kaydedildi.