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AB'den Türkiye'ye sığınmacı övgüsü

AB Genel İşler Konseyi, "Konsey, 3,5 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ve bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'nin önemli çabalarını takdir ediyor." açıklamasında bulundu.

AA | 27.06.2018 - 07:51..
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Lüksemburg'ta toplanan AB Genel İşler Konseyi, aralarında Türkiye, Karadağ, Sırbistan'ın da bulunduğu altı ülkenin AB'ye üyelik sürecindeki ilerleme durumunu değerlendiren bir sonuç bildirgesi yayımladı.

Türkiye'nin bir aday ülke ve kilit bir ortak olduğu belirtilen bildirgede, Türkiye ve Batı Balkanlarla terörle mücadele konusunda yürütülen işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Bildirgede, Türkiye'nin sığınmacı krizine yönelik "yapıcı işbirliğinin" somut sonuçlar getirdiği belirtilirken, 18 Mart AB-Türkiye sığınmacı mutabakatının uygulanmaya devam edilmesi gerektiği belirtildi.

AB'den Türkiye'ye sığınmacı övgüsü

"KONSEY TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI TAKDİR EDİYOR"

Mutabakat sayesinde yasa dışı göçün ciddi şekilde azaldığı, Ege Denizi'ndeki hayat kayıplarının önlendiği bildirildi. "Konsey, 3,5 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ve bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'nin önemli çabalarını takdir ediyor." ifadesinin yer aldığı bildirgede, AB'nin Türkiye'ye bu alanda maddi ve teknik desteğinin süreceği kaydedildi.

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