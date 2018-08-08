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AB'den Yunanistan'a 15 milyar euro

Ekonomik krizdeki Yunanistan, Avrupa Birliği'nden 15 milyar euro daha borç aldı.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 07:40..
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AB'den Yunanistan'a 15 milyar euro

Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) Başkanı Klaus Regling, AB maliye bakanlarının 22 Haziran'da onayladığı Yunanistan'ın finansman ihtiyaçları için verilen 15 milyar euroluk yardımın teslim edildiğini açıkladı.

9.5 MİLYONU NAKİT

Bu miktarın 9.5 milyonluk kısmı nakit ihtiyacı için veilirken 5.5 milyonluk kısmının ise iç borç ödemelerinde kullanılacağı kaydedildi.

22 AYLIK FİNANSMAN

Söz konusu bu yardımla Yunanistan'ın 14, 5 milyon olan nakit rezervinin 24 milyar euroya ulaştırılması bekleniyor.

Bu miktarın ülkenin ihtiyaç duyduğu 22 aylık finansman ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

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