ABD'li aileden oğula dava: Evi terk et

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde yaşayan Christina ve Mike Rotondo çifti, 30 yaşındaki oğulları Michael'e evin kirasına katkıda bulunmadığı ve ev işlerine yardımcı olmadığı gerekçesiyle, evi terketmesi için beş kez ihtar gönderdi. İşsiz olan Michael'e Hatta finansal destek de vaat etti. Ancak Michael, evi terketmeyi reddetti.

AİLEDEN OĞLA EVİ TERK ET İHTARI

İlk ihtarı 2 Şubat'ta çeken baba, "Annenle yaptığımız görüşme sonrasında, en kısa zamanda evi terk etmen gerektiğine karar verdik. Evimizi tahliye etmek için 14 gün süren var. Bir daha geri dönersen, bütün yasal haklarımızı kullanacağız." ifadelerini kullandı.

PARA TEKLİFİNİ DE REDDETTİ

10 gün sonra çekilen ikinci ihtarda 30 gün mühlet tanınırken güç kullanılacağı söylendi. Bundan 5 gün sonraysa üçüncü ihtarı çeken aile, 1100 dolark teklif ederek çocukların evden ayrılmasını istedi.

5 İHTARA RAĞMEN GİTMEDİ

Bu ihtarda da istediğine ulaşamayan 5 Mart'ta bir ihtar daha göndererek 15 Mart'ta evi terk etmesini söyleyerek, "Bize öyle geliyor ki senin burayı terk etmek gibi bir niyetin yok. Fakat bilmelisin ki, bütün yasal haklarımızı kullanacağız." dedi.





MAHKEME AİLEYİ HAKLI BULDU

Mart sonunda 5. ve son ihtarını çeken aile, bazı opsiyonlar sundukları oğullarından yine olumlu tepki alamayınca tahliye için dava açtı.

Mahkeme yargıcı aileyi haklı bularak Michael'in evi terketmesine karar verdi. Kararı bir üst mahkemeye taşıyacağını söyleyen Michael, kararın son derece saçma olduğunu belirtti.