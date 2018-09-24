ABD'li dev banka küçülmeye gidiyor

ABD'nin dev sermayesi ve dünyanın 2016 verilerine göre en büyük ikinci bankası konumundaki Wells Fargo dev boyutta bir küçülmeye gidiyor.

Wells Fargo gelecek 3 yıl içerisinde 26 bin 500 kişinin işine son vereceğini, 800 şubenin kapatılacğaını açıkladı.

26 BİN 500 KİŞİ, 800 ŞUBE

Wells Fargo CEO'su Tim Sloan, karara gerekçe olarak müşterilerin değişen tercihlerini ve dijital bankacılık adaptasyonunu gerekçe gösteriyor. 26 bin 500 kişilik işten çıkarma Wells Fargo'nun 265 bin kişi civarındki iş gücünün yüzde 10'una denk geliyor.

Wells Fargo, 2020 yılına dek 800 şubesinde de kepenk indirecek ve Indiana, Michigan ve Ohio başta olmak üzere ülkenin orta batı kesimindeki şubelerinin önemli bir kısmını satacak.

SKANDALLAR VE TERCİHLER

Wells Fargo, son dönemde yaşanan hesap skandalları ve alınan cezalar ile adını duyurdu. Özellikle bankanın büyüklüğü noktasında neredeyse tüm unvanlarını kaybeden Wells Fargo, müşterilerinde büyük bir kayıp yaşıyor. Sektörün dijitalleşmeye kaymnasıyla şube sayılarını düşürme kararı alan dev sermaye, küçülmeye gidiyor.

Öte yandan, bankanın bu kararında son 2 senede yaşanan bazı skandalların da etkili olduğu belirtiliyor. Wells Fargo'nun bir süre önce müşterilerinin izni olmadan binlerce hileli mevduat ve tasarruf hesabı açtığı ortaya çıkmıştı.

DEV ÇÖKÜŞ

Bir dönem dünyanın en büyük ikinci mevduatı konumuna kadar yükselen Wells Fargo, gelinen noktada büyük bir çöküşe doğru sürükleniyor.

Bankanın açıklanan son çeyrek sonuçlarına göre kâr, mevduat ve gelirlerde ciddi düşüşler gözlemlenirken giderler de önemli artış dikkati çekmişti.