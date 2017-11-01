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ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

Suriye'de 4 binden fazla askerleri olduğun söyleyen ABD'li komutan James Jerard, daha sonradan düzeltmeye gitti.

01.11.2017 - 02:48
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ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

Suriye'de DEAŞ'e karşı yürütülen operasyonlar hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğal Kararlılık Operasyonu Özel Kuvvetler Ortak Görev Gücü Komutanı Tümgeneral James Jerard, çelişkili açıklamalarda bulundu.

ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

"4 BİNDEN FAZLA ASKERİMİZ VAR"

ABD'nin Suriye'de kaç askeri bulunduğuna ilişkin bir soruya Tümgeneral Jerard, "DEAŞ karşıtı çabaları ve Demokratik Suriye Güçleri'ni desteklemek üzere orada 4 binin üzerinde ABD askeri var" cevabını verdi.

ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

TÜMGENERAL AĞZINDAN KAÇIRDI

Gazetecinin "Emin misiniz Pentagon'un zikrettiği rakam bin civarında?" sorusuna ise, ABD'li komutan kendisini düzelterek "Özür dilerim yanlışlıkla söyledim. Suriye'de yaklaşık 500 asker var" dedi.

Pentagonun resmi rakamlarına göre 503 ABD askeri Suriye'de bulunuyor ancak ayrıca bölgeye geçici olarak konuşlandırılan rotasyon güçlerinin resmi rakama dahil edilmiyor ve bölgedeki gerçek asker sayısı 503'ün üzerinde olduğu bildiriliyor.

Ancak ilk kez bir generalin 4 bin rakamını zikretmesi dikkat çekti.

ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

PENTAGON'DAN JET DÜZELTME

Pentagon sözcülerinden Eric Pahon, Jerard'in ifade ettiği 4 bin rakamının tamamen yanlış olduğunu iddia etti. Pahon, "Gizli rakamı gördüm biliyorum ve 4 binden çok çok az" şeklinde konuştu.

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