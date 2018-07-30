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ABD'li Komutan Türkiye'ye gelecek

ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti, çarşamba günü temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek.

AA | 30.07.2018 - 19:18..
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Curtis Scaparrotti

Edinilen bilgiye göre, Orgeneral Scaparrotti, 1 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da Türk yetkililerle görüşmeler yapacak. Görüşmelerde ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

İNCİRLİK'İ DE ZİYARET EDECEK

Scaparrotti, 2 Ağustos Perşembe günü ise İncirlik Üssü'nü ziyaret edecek ve oradan İzmir'e geçecek.

Scaparrotti, en son 27 Haziran'da Genelkurmay Başkanı görevinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi yapmıştı.

MÜNBİÇ VE NATO GÖRÜŞÜLECEK

Görüşmede, Suriye'nin kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan "Münbiç yol haritası" doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konularının ele alındığı ve NATO ile ilgili bazı konularda görüş alışverişinde bulunulduğu açıklanmıştı.

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