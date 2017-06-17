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ABD’li mahkumlar İHA’ları porno sevkiyatı için kullanıyor

ABD’li mahkumlar hapishanelere porno, uyuşturucu, cep telefonu ve silah sokmak için küçük ve kolay fark edilmeye İHA'ları tercih ediyor.

17.06.2017 - 08:46
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cezaevi

Amazon gibi birçok teknoloji şirketi küçük İnsansız Hava Aracı'yla (İHA) sevkiyat sistemleri üzerinde çalışmaya yeni başladıysa da, federal hapishanelerdeki mahkumlar bu yöntemle son beş yıldır hücrelerine kaçak yollardan porno, uyuşturucu, cep telefonu ve silah sokmaya yönelik çok sayıda girişimde bulundu.

BU YÖNTEM ENGELLENEMİYOR

Uzmanlar İHA savar teknolojilerin hapishanelere sıradan yollarla neredeyse imkansız olan silah gibi tehlikeli maddelerin sokulmasını engelleyemediğini ifade etti.

Arizona Üniversitesi’nden Troy Rule “Sivil İHA’lar giderek daha da ucuzlarken, kullanımı daha da kolaylaşıyor ve güçleniyorlar. İHA’ları kendi amaçları için kullanılabileceği potansiyelini fark eden suçlu sayısı da artışta” dedi.

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