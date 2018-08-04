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ABD'li Newsweek'ten Türkiye hakkında küstah analiz

ABD'nin haftalık haber dergisi Newsweek'te Türkiye ile ilgili skandal bir makale kaleme alındı. Skandal açıklamalarla dolu makaleye Başkanlık sözcüsü İbrahim Kalın tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 04.08.2018 - 15:36..
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ABD'li Newsweek'ten Türkiye hakkında küstah analiz

Batı medyası Türkiye hakkında yaptığı kara propaganda ve çirkin iftiralarla dolu algılarını sürdürüyor. ABD'nin haftalık haber dergisi Newsweek, Türkiye ile Kürtler arasında bir çatışma varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışan dergi çirkin ifadelerle Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a saldırmaya çalışıyor.

ABD'li Newsweek'ten Türkiye hakkında küstah analiz

"TÜRK ASKERİ SURİYE'YE GİRDİ"

Türk askerinin Suriye'ye girmesinden rahatsız olunduğunu dile getiren dergide, Türk bayraklarıyla bölgede yürütülen faaliyetlerin bölge halkını evninden, yerinden yurdundan ettiği ifadeleri yer aldı.

Türk askerinin terörden arındırdığı Afrin'de özellikle sivil halkın duyduğu memnuniyet ve şükran her geçen gün artarken, Newsweek'te yer alan bu makale, nasıl bir algı oluşturmaya çalışıldığını gözler önüne serdi.

ABD'li Newsweek'ten Türkiye hakkında küstah analiz

PAPAZIN TUTUKLANMASI

Jonathan ve Albert Watchel'in kaleme aldığı yazıda dile getirilen bir diğer durum Papaz Brunson'un tutuklanması durumu oldu. Türkiye'nin haklı nedenlerle tutuklandığı Brunson'un durumundan şikayetçi olunan makalede, Brunson'un teröristlerle gerçekleştirdiği misyonerlik faaliyetlerine değinildi.

S-400 VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Dergide yer alan haberin en dikkat çekici bölümü de S-400 ve Türkiye'nin uluslararası ilişkileri bölümü oldu. Türkiye'nin NATO üyesi olarak hem F-35'leri almasını hem de S-400'leri almasından duyduğu rahatsızlık dile getirilirken, Başkan Erdoğan'ın yeni dönemde uluslararası ilişki ve ticarette Rusya, Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya' ile daha yakınlaşılacağını açıklamasını hedef aldı.

BAŞKANLIK SÖZCÜSÜ KALIN'DAN TEPKİ

Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabında, Newsweek'de yayınlanan, "PKK ve FETÖ terör örgütleri propagandasının, gerçekler ve ideolojik paranoya olarak analiz edilerek sunulduğu" makalenin, Türkiye hakkında en kötü yazılardan biri olduğu paylaşımını yaptı.

İbrahim Kalın, paylaşımında "24 Haziran seçimleri geçtiğine göre Newsweek şimdi de Türkiye'de yeni bir darbe girişimi çağrısı mı yapıyor?" ifadesini kullandı.

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